Нижний Новгород, 19 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Судья Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода в отставке сам рискует оказаться на скамье подсудимых. Председатель Следственного комитета Российской Федерации возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. Мужчину обвиняют в том, что он водил автомобиль в нетрезвом виде, будучи ранее уже наказанным за аналогичное правонарушение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По данным СК РФ, в октябре 2015 года в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, запустил двигатель и начал движение, однако сразу же был задержан сотрудниками полиции.

В присутствии понятых водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При этом ранее постановлением суда мужчина уже был признан виновным в совершении аналогичного правонарушения, оштрафован и лишен прав на 1,5 года.

Спустя месяц он вновь был остановлен сотрудниками полиции за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования он вновь отказался.

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области удовлетворила представление председателя СК РФ и дала согласия на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи.