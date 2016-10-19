Ярославль, 19 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. В Ярославской области будет создан аппарат губернатора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, председатель регионального парламента Михаил Боровицкий, его заместители Виктор Волончунас и Павел Исаев и ряд других депутатов внесли в думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в целях совершенствования системы государственного управления».

ИА REGNUM Правительство Ярославской области

Проект предусматривает создание аппарата Губернатора Ярославской области, и создание аппарата Правительства области.

«К нам, депутатам обратился временно исполняющий обязанности губернатора области Дмитрий Миронов, с просьбой помочь ему внести изменения в структуру Правительства. Поскольку данные изменения требуют изменения устава области, а у него, в связи с тем, что он является временно исполняющим обязанности главы области нет права подобной законодательной инициативы. Мы посмотрели, решили, что изменения рабочие, и пошли навстречу исполняющему обязанности губернатора. Я считаю, что структуру управления региональным Правительством определяет губернатор, и если ему так будет удобнее — инициативу надо поддержать», — сказал депутат ярославской областной думы Павел Исаев.

Также Павел Исаев отметил, что данные изменения не потребуют дополнительных финансовых затрат. Представители оппозиции также не против данных изменений.

«Если за этими не стоят никакие «подводные камни», о котором мы пока что не знаем, и если данное структурное изменение не повлечет за собой бюджетных расходов, то я не вижу ничего плохого в данных переменах. Пусть как угодно называется: «аппарат», «первый заместитель председателя Правительства», «падишах» или еще как-то — это неважно. Главное, чтобы это не шло лишнее бюджетное финансирование», — считает депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.