Тамбов, 19 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Число участников Международной Покровской ярмарки в Тамбовской области выросло вдвое. В этом году в ней приняли участие 906 представителей предприятий, фермеров, предпринимателей, ремесленников и умельцев из разных уголков страны и зарубежья, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Администрация Тамбовской области В центре — губернатор Александр Никитин

Традиционная тамбовская Покровская ярмарка с каждым годом набирает обороты. Если в прошлом году в ярмарке приняли участие чуть более 400 торгующих, то в этом году — 906. От Тамбовской области представили свою продукцию 534 предприятия, фермера, предпринимателя и 141 умелец и ремесленник, от 36 регионов РФ — 186 участников, что на 46 больше по сравнению с прошлым годом. Зарубежных гостей возросло с 38 до 45% прибыли участники из Узбекистана, Белоруссии и Болгарии.

За два дня продаж товарооборот ярмарки составил около 92,3 млн рублей, что на 21,5 млн рублей больше, чем год назад (70,8 млн рублей). На территории ярмарки было организовано 44 точки общественного питания (2015 год — 40). Самыми востребованными у покупателей стали мясо, мясные и колбасные изделия, сахар-песок, крупы, овощи, масло животное и растительное, сыры. В ходе работы ярмарки было реализовано более 50 тонн яблок, более 75 тонн овощей, что также превышает данные прошлого года. Кроме того, увеличился объем проданной молочной продукции, сыра, мясной и колбасной продукции, рыбы. Цены на большинство востребованных продуктов были ниже, чем сложившиеся в магазинах и на рынках города.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил ярмарку 15 и 16 октября. В первый день торговли каждый муниципалитет постарался удивить его сюрпризом или зрелищем. К примеру, представители Сосновского района предложили губернатору взбить домашнее масло в глиняном горшке, творческая делегация Тамбовского района разыграла сценку с персонажами из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Гости из Мичуринского района порадовали угощениями: каждый сельсовет, кроме разных других яств, приготовил свою оригинальную кашу, а мастерицы из Рассказово подарили главе региона шапку, шарф и носки.

16 октября выбрали самых активных участников ярмарки — тех, кто привез лучшие яблоки и самые крупные овощи. Отдельно определили самых гостеприимных участников. Среди городов им стал Моршанск, среди районов — Мичуринский, среди гостей — делегация Белоруссии. Итоги праздника подвёл губернатор. По его словам, главные итоги ярмарки трудно выразить в экономических терминах.

«Никакие финансы, никакие цифры никогда не заменят то душевное родство, то чувство человеческой общности, радости, веселья, которое царит до сих пор. И ещё всю неделю следующую будет присутствовать с нами, в душе каждого из нас», — подчеркнул Александр Никитин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, главное событие осени в регионе — Международная Покровская ярмарка. Это не только работа торговых рядов, множество развлекательных и культурных мероприятий, но и обширная деловая программа.