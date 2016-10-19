Москва, 19 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум.



livejournal.com Альманах «Казахстан-Россия»

Очередная встреча казахстанских и российских писателей состоялась 14 октября в Москве. В ходе встречи был представлен второй выпуск литературного альманаха «Казахстан-Россия», изданного по инициативе Посольства Казахстана в России совместно с Союзом писателей Казахстана, «Литературной газетой» и «Роман-газетой».

О продолжении серии альманаха писатели России и Казахстана договорились на прошлогодней встрече, которая состоялась в октябре 2015 года. Второй номер альманаха посвящен творчеству поколения молодых литераторов двух стран. В новый сборник вошли произведения около пятидесяти прозаиков и поэтов поколения, рожденных на стыке двух тысячелетий.

«Если коротко вспомнить, то два с половиной года назад идея проведения совместных литературных встреч родилась во время нашей беседы с главным редактором литературной газеты товарищем Поляковым, — заявил, открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Марат Тажин. — Тогда мы собрали на первой встрече нескольких очень известных авторов с Казахстана и России, таких как Олжас Сулейменов, Нурлан Оразалин, Николай Анастасьев, Лев Аннинский».

Альманах, по словам посла, посвящен прозе и поэзии молодых. «Для меня это стало приятным открытием, как много своеобразных современных авторов появилось», — подчеркнул он. «Мы планировали взаимные переводы с казахского на русский и с русского на казахский, — рассказал Тажин. — На эту тему в прошлом году проводился конкурс переводчиков «Золотой мост»… Как результат нашего сотрудничества были выпущены специально подготовленные материалы на страницах «Литературной газеты». Посол Казахстана в России также сообщил, что 22 октября закончится конкурс среди всех вузов России на знание казахского языка, культуры и истории. Конкурс охватил вузы из многих городов, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом.

«Благодаря диалогу, контакту, установленному с помощью этих встреч, есть возможность понять друг друга… Культура, литература — это те сферы, которые способны объединять. Квинтэссенция всего этого, драматизм, переживания и эмоции прощания с прошлым и рождение нового мира, новых героев, образов и слов — собраны в свежем томе альманаха», — подчеркнул Тажин. Посол Казахстана поблагодарил Министерство культуры и спорта и Союз писателей Казахстана, руководство «Литературной газеты» за деятельное содействие выпуску нового литературного сборника.

Шеф-редактор «Литературной газеты» Максим Замшев зачитал приветственное слово главного редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. Альманах «представляет нам молодых авторов России и Казахстана, чья творческое рождение пришлось на безвременье девяностых, и теперь именно им предстоит решить задачу по сохранению национальных языков и культур», — отмечается в приветственном слове. «Мне кажется, что все участники альманаха имеют свой собственный голос и, что особенно значимо, демонстрируют приверженность национальным культурным ориентирам, настроены на созидание и понимают литературу как самоотверженное служение, — пишет Поляков. — Если молодые писатели России и Казахстана примутся не только читать, но и переводить друг друга, то дружбе и сотрудничеству наших государств не будут угрожать никакие, даже самые разрушительные геополитические бури».

Между тем, отмечают издатели, альманах далеко выходит за границы простого сборника литературных произведений. Часть вещей дана на казахском, родном языке некоторых авторов из дружественной республики. Кроме того, в сборнике представлены произведения изобразительного искусства, репродукции картин современных казахстанских художников, драматические работы. Альманах стал по сути мультикультурным явлением, оформленном в виде прекрасно свёрстанной книги.

«Те процессы, что происходят сегодня в казахской культуре, в казахской литературе, в частности, имеют свою логику, свою перспективу, свою тенденцию и их нельзя мерить какими-то лекалами из прошлого. Так и русскую литературу нельзя измерять, исходя из каких-то стереотипов, банальных представлений, исходящих из прошлого, — отметил в связи с этим посол Марат Тажин. — Мы полагаем, что эта встреча особенно ценна тем, что это встреча именно молодых писателей и поэтов — за вами будущее. Мы, Казахстан, не замыкаемся в той или иной культуре, мы стремимся к обмену взглядами. И представленный альманах — символ подобной политики».

Главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов высоко оценил тот факт, что издание альманаха стало регулярным, поставлено на системную основу. По его мнению, подобные проекты — взгляд в будущее, то, что особенно нужно народам и писателям России и Казахстана.

В свою очередь, директору издательства «Художественная литература» Георгию Пряхину понравилось, что на страницах альманаха были опубликованы произведения не только столичных, но и региональных авторов. «Еще неизвестно, где зародится большой роман, большая книга века. Не исключаю также, что она может появиться и в Казахстане, — подчеркнул он. — Из дружбы русских переводчиков и казахских писателей рождались шедевры».

Главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе назвал отрадным тот факт, что встречи российских и казахстанских писателей стали постоянными. Появление альманаха имеет большое значение для современной казахстанской литературы, в том числе создаваемой на русском языке, уверен казахстанский писатель и литературный переводчик, лауреат многих литературных премий Илья Одегов. «На страницах альманаха встретились казахстанские и российские писатели, что расширяет географию восприятия сборника, — подчеркнул он. — Также очень важно, что в сборнике представлены писатели, пишущие как на казахском, так и на русском языке, которые зачастую не знакомы с творчеством друг друга».

На презентации выступили молодые авторы, чьи произведения вошли в сборник, — Канат Омар, Наталья Карпова, Анастасия Сотникова, Гала Узрютова, Клара Исабаева, Алмас Нусип, Алия Даулетбаева, Есей Женисулы, Алексей Шмелев.