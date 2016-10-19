Москва, 19 октября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Сроки уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения переносятся с 20 на 28 число каждого месяца. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Палата интенсивной терапии

Сейчас субъекты РФ обязаны перечислять в бюджет ФОМС средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения в срок не позднее 20-го числа каждого месяца. При этом в связи с особенностью поступления налогов в региональные бюджеты у большинства субъектов РФ отсутствуют эти средства по состоянию на 20-е число каждого месяца, что приводит к нарушению установленного срока уплаты страховых взносов и взысканию недоимок, начисленных пеней и штрафов, отмечают в правительстве. Задолженность регионов составляет около 1,5 млрд рублей, отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Одним из основных источников доходов бюджетов субъектов РФ является налог на прибыль организаций. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца», — указывают в правительстве. В связи с этим законопроектом устанавливается срок уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения не позднее 28-го числа каждого месяца.

Также законопроект предписывает уточнить порядок расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения: его следует округлять до первого знака после запятой, отмечается в сопроводительных материалах к документу.