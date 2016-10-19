Киев, 19 октября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, ДНР передала украинской стороне 23 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на территории Украины. Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

«Очередная передача заключенных на подконтрольную территорию прошла успешно. 23 человека, из них одна женщина», — сообщила Лутковская.

По ее словам, Украине были переданы лица, которые не захотели отбывать дальнейшее наказание в исправительных учреждениях ДНР. Отмечается, что на сегодняшний день ДНР и ЛНР вернули Украине 133 осужденных.

Также информацию о передаче 23 заключенных подтвердил управляющий делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов.

«Очередная передача осужденных для отбывания наказания на территории Украины прошла без происшествий», — сказал ДАН Попов.

Напомним, в июле 2016 года ДНР также передала Киеву 23 осужденных, которые изъявили желании продолжить отбывать наказание на территории украинского государства.