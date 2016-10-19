Москва, 19 октября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Власти Москвы ожидают снижения доли налога на прибыль. Как заявила на заседании Мосгордумы руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, изменения запланированы в доходной части бюджета столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зяббарова отметила, что таких результатов можно достичь благодаря проведенным изменениям налогового законодательства. «Если разобрать уже налоговые доходы структурно, то 50% занимает налог на доходы физических лиц, около трети налога на прибыль и порядка 10% — региональные и местные налоги и сборы и 5% — специальные налоговые режимы», — пояснила она.

Глава департамента добавила, что налоговые доходы бюджета в 2017 году могут составить 1 трлн 576,5 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 660,4 млрд рубле, в 2019 г. — 1 трлн 753,7 млрд рублей.

Напомним, депутаты Мосгордумы рекомендовали к принятию в первом чтении проекта закона «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Как заявил на совместном заседании комиссий столичного парламента заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский, трехлетний проект бюджета является сбалансированным «Мы не имеем права затягивать этот момент и работать без бюджета», — уточнил он.

В мэрии Москвы утвердили проект бюджета до 2019 года 11 октября. Согласно документу, доходы бюджета в 2017 году составят 1 трлн 758,6 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 845,4 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 939,9 млрд рублей. Расходы бюджета составят в 2017 году составят 1 трлн 976,5 млрд рублей, в 2018 году — 1 трлн 934 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 949,6 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2017 году составит 12,4%, в 2018 году — 4,8%, в 2019 году — 0,5%.