Москва, 19 октября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, сообщают «Известия».

kremlin.ru Виталий Мутко

Кандидатуру Виталия Мутко президенту порекомендовал председатель правительства России Дмитрий Медведев, также предложивший назначить заместителя министра спорта Павла Колобкова главой спортивного ведомства.

Аппарату правительства поручено подготовить необходимые документы для передачи в администрацию президента и их подписания главой российского государства.

Напомним, ранее Виталий Мутко уже заявлял, что новый вице-премьер должен обратить особое внимание на подготовку России к предстоящему чемпионату мира по футболу.

О необходимости поручить вопросы спорта, туризма и молодежной политики одному человеку в правительстве в ранге вице-премьера Владимир Путин заявил 11 октября в ходе заседания совета по спорту. Ранее спорт в правительстве курировал Аркадий Дворкович, а за туризм и молодежную политику отвечала Ольга Голодец.