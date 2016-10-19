Калуга, 19 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум.



Пресс-служба калужского городского парламента На заседании гордумы

Информацию о задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями областного центра заслушали 19 октября калужские депутаты на заседании городского парламента.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, по информации начальника управления ЖКХ Сергей Струев, на 1 октября задолженность управляющих организаций перед МУП «Калугатеплосеть», ГП «Калугаоблводоканал» и Калужской сбытовой компанией составляет порядка 335 миллионов рублей, а с начала года задолженность выросла на 58 миллионов рублей.

Наибольшую задолженность накопили управляющие компании ООО «Калугазаказчик», ООО «Калуга-сервис», «УК квартал» и ООО «Жилищный фонд».

Жители Калуги оплачивают порядка 90% платежей за коммунальные ресурсы, проблема заключается в том, что некоторые управляющие компании используют полученные от жителей средства для своих нужд, а некоторые не могут навести прядок в финансовых вопросах из-за некомпетентности руководства. Также слабо ведётся претензионная работа со злостными неплательщиками.

Председатель бюджетного комитета Думы Константин Сотсков выступил с предложением о переходе к прямым платежам жителей ресурсоснабжающим организациям, в результате чего средства не будут оседать на расчётных счетах управляющих компаний.

«Межрегионгаз» и «Ростелеком» перешли к заключению прямых договоров с жителями и не имеют таких проблем с задолженностью, — поддержал коллегу депутат Сергей Чаплин.

«Поставщикам ресурсов гораздо удобнее заключать договора с юридическими лицами в лице управляющих компаний, чем с каждым отдельным жителем, — отметил депутат Вадим Витьков, — но и расплачиваться за это удобство им приходится ростом задолженности».

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская предложила лишать лицензий управляющие компании с наибольшей задолженностью и некомпетентным руководством.

«Те средства, которые платит каждый житель за потреблённые коммунальные ресурсы, должны в 100% объёме поступать на счета ресурсоснабжающих организаций, а не использоваться управляющими компаниями для собственных нужд, — уверен глава городского самоуправления Александр Иванов, — управляющие компании, имеющие значительные задолженности перед поставщиками ресурсов, действительно должны лишаться лицензии, им не место на рынке управления многоквартирными домами. Конечно, следует активизировать и работу со злостными неплательщиками».

Депутатский корпус пришел к единому мнению — проблемой огромных задолженностей управляющих компаний перед поставщиками ресурсов следует вплотную заняться прокуратуре и правоохранительным органам, им будут переданы необходимые материалы. Что же касается перехода к прямым платежам населения, то этот вопрос требует серьёзной юридической проработки — необходимо внесение изменений в Жилищный кодекс и ряд федеральных правовых актов. Депутаты городской Думы будут держать его на контроле.