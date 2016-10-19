Тбилиси, 19 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подтверждает, что, в случае получения его партией конституционного большинства в парламенте, «Грузинская мечта» займется разработкой изменений в Конституцию страны, но подчеркивает, что торопиться с этим вопросом недопустимо. Об этом премьер заявил на заседании правительства, комментируя разгоревшийся в обществе ажиотаж об угрозах, которые может принести стране конституционное большинство «Грузинской мечты» в парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг Грузии

Квирикашвили пояснил, что его правительство по наследству получило от прежней власти очень несбалансированную Конституцию, поэтому она нуждается в серьезных изменениях, чтобы в дальнейшем уже никто не мог узурпировать власть, а у Грузии была европейская, демократическая Конституция.

По словам премьера, для разработки такой конституции необходимо создать специальную группу, в которой смогут участвовать все представители общественности.

Он успокоил оппонентов, что торопиться с изменениями в Конституцию никто не будет.

«Такого, чтобы в парламенте мы, в первую очередь, занялись этим вопросом, не будет. Поспешность тут не годится. Наша главнейшая задача — создать очень высокую динамику необратимого экономического, социального, демократического развития страны. Мы обещаем это нашим избирателям и обязательно выполним данные в предвыборный период обещания. Конституционное большинство, которое, надеюсь, будет у нас по итогам второго тура, является лишь вторичным и нужно нам для того, чтобы выполнить все наши обещания», — подчеркнул Квирикашвили.

На заявление премьера откликнулась администрация президента Грузии, которая озвучила его ответное предложение. Как заявил начальник администрации президента Георгий Абашишвили, Георгий Маргвелашвили приветствует инициативу премьер-министра и готов создать рабочую группу для подготовки проекта изменений в Конституцию.

«Для подготовки изменений в Конституцию президент готов учредить рабочую группу, сопредседателями которой будут президент, премьер-министр и председатель парламента, и уже сегодня начать консультации о порядке деятельности и структуре этой группы», — сообщил Абашишвили.

По его словам, создание такой группы будет способствовать прекращению спекуляций на тему изменений Конституции и снимет очень много вопросов.

Абашишвили также подчеркнул важность учета опыта работы предыдущей конституционной комиссии для того, чтобы «не повторять ее ошибок и не быть такой же неэффективной, как предыдущая комиссия».