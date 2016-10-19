Нижний Новгород, 19 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Городская дума Нижнего Новгорода отправила на доработку законопроект о изменении списка категорий граждан имеющих право на льготное школьное питание.

Светлана Иванова ИА REGNUM Идет урок

Выступая на заседании гордумы заместитель главы администрации города Ирина Кудрявцева заявила, что изменение списка категорий льготников необходимо для повышения эффективности контроля за расходованием бюджетных средств в связи с изменением экономической ситуации.

Он напомнила, что категории льготников, получающих льготное школьное питание, были установлены городской думой в 2008 году. Льготы были установлены в качестве дополнительной помощи к мерам социальной поддержки, оказываемым бюджетом Нижегородской области.

В связи с предлагаемыми изменениями в список категорий льготников вносятся:

дети из семей, в которых родители являются более одного месяца нетрудоспособными, дети погорельцев, дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей; и дети родители которых являются инвалидами I или II группы. Одновременно с этим из списка, в частности, учащиеся кадетских корпусов, учащиеся коррекционных школ, а также частично дети из многодетных семей. Последние смогут сохранить льготы только при условии, что их семья будет признана малоимущей, то есть ее доход составляет не более 9230 рублей на человека в месяц, и она состоит на учете в органах соцзащиты.

По словам Кудрявцевой, на сегодня в Нижнем Новгороде из 9,2 тыс. многодетных семей малообеспеченными являются около 60%. Конкретизация данной льготной категории позволит сэкономить до конца года 40 млн рублей бюджетных средств.

По словам депутатов, выступивших против предлагаемых изменений, на сегодня стоимость питания в школе на одного ребенка составляет около 2,5 тыс. рублей в месяц, при этом областные и городские субсидии не покрывают этой суммы.

Депутаты сочли неуместной отмену льгот, которые сами они и вводили в 2008 году, предложив пересмотреть критерий нуждаемости. По их мнению, критерий в 9230 рублей не отражает реального положения дел.

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Кроме того, отмечалось, что многодетные семьи и так несут большие расходы, например, выплачивают ипотечные кредиты.

Выступавшие за принятие изменений депутаты отмечали, что в 2008 году, когда устанавливались категории льготников, была другая экономическая ситуация, которая за восемь лет не улучшилась. Порог для малообеспеченных семей всё равно будет устанавливаться, и на чиновников и депутатов у граждан всё равно будет обида, но при этом вносимые поправки позволят упорядочить процесс организации питания в школах и усилить контроль над городским бюджетом.

Заместитель главы города Елизавета Солонченко отметила, что в 2008 году городская Дума добровольно установила дополнительные льготы для многодетных семей, хотя закон этого делать не обязывал. Вопрос о пересмотре категорий льготников возник после обращения депутатов к областному правительству за помощью в финансировании.

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«Мы обратились весной к региональным властям за помощью, и нам совершенно справедливо посоветовали сначала навести порядок в своем бюджете. Коллеги указали нам на то, что многие льготы, установленные муниципалитетом, дублируют региональные. Администрация города с весны занимается оптимизацией бюджета, а обсуждаемые сегодня поправки обсуждались в профильных комиссиях. Вопрос очень болезненный. Сегодня мы обсуждаем только многодетные семьи, а есть и другие категории, например, матери-одиночки», — заявила Солонченко.

Она предложила принят предлагаемый проект изменений за основу, отправив его на доработку. В итоге за это решение проголосовали 28 депутатов, против — 5, один воздержался.

В настоящее время продолжает действовать прежнее постановление, принятое в 2008 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с тем, чтобы найти деньги на льготное питание школьников, у бюджета Нижнего Новгорода возникли еще в марте 2015 года. Тогда гордума Нижнего Новгорода одобрила увеличение стоимости школьного питания на 12% с 1 апреля. При этом перед городской администрацией возникла задача найти 21 млн. рублей для бюджетного финансирования школьного питания для льготных категорий учащихся.

Весной 2015 года денег найти не удалось и вопрос был перенесён на начало нового учебного года.

Осенью 2016 года городская администрация вышла в гордуму с инициативой о более «справедливом» распределении льгот.

Чиновники предлагают конкретизировать перечень категорий детей, которым предоставляется льготное питание за счет средств городского бюджета и перечень категорий семей, которым плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях снижена на 50%.

Часть категорий граждан, получающих льготы, будут их лишены. В мэрии подсчитали, что корректировка при распределении льгот поможет администрации экономить порядка 40 млн рублей в год.