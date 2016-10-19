Москва, 19 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на введение досудебной блокировки сайтов, на которых размещена информация о способах, местах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также их прекурсоров, местах приобретения таких веществ и их прекурсоров, Госдума приняла в пером чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, в ходе дискуссии замглавы Минкомсвязи Алексей Волин обратил внимание парламентариев на то, что «с улицы наркотики переходят в интернет».

pixabay.com Блокировка Интернета

По его словам, ведется активная борьба с распространением наркотиков в интернете, блокируются сайты по суду. Так, привел цифры представитель Минкомсвязи, за четыре года осуществлено 50 тыс. блокировок добросовестных сайтов, они удалили информацию о мечтах торговли, еще 9600 сайтов «были заблокированы навсегда, потому как являлись профессиональными сайтами по распространению».

Принятие законопроекта, отметил глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»), является эффективной превентивной мерой для борьбы с веществами, несущих большую опасность.