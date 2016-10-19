Москва, 19 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В 2017 году темп роста заработной платы бюджетников составит 10%, заявила на заседании Мосгордумы заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Елена Чугарина. По ее словам, ресурсы имеются, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Самый большой темп у нас по здравоохранению», — уточнила она.

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Чугарина также сообщила, что в отношении прогнозируемого роста заработной платы столице необходимо выполнить майские указы президента. «Мы думаем, что с целевыми показателями мы должны справиться, ресурсы для этого есть, и темп роста заработной платы должен составить по отдельным категориям бюджетников до 10%», — сообщила она.

Напомним, в Москве с 1 октября 2016 года увеличен минимальный размер зарплаты с 17 300 рублей до 17 561 рубля. Установленный размер оплаты труда в столице привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения и пересматривается ежеквартально.