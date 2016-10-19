Калуга, 19 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги На заседании

Сегодня, 19 октября, на очередном заседании калужскими депутатами смотрен вопрос о доставке заказной письменной корреспонденции ФКУ «Налог-сервис».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, глава городского самоуправления Александр Иванов заявил: «депутатами был тщательно рассмотрен организационный алгоритм по доставке налоговых квитанций по уплате местных имущественных налогов: земельного налога, налога на имущество физических лиц, а также транспортного налога. В этой системе выявлено немало недостатков. Мы задались вопросом о целесообразности передачи функций по массовой печати и рассылке налоговых документов федеральному учреждению «Налог-сервис», располагающемуся в Мытищах. Также центры располагаются в Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Кемерово и Уфе. В Калуге насчитывается порядка 200 тысяч налогоплательщиков, а в Калужской области — более полумиллиона. Созданная система рассылки налоговых уведомлений, на наш взгляд нерациональна: три налоговых инспекции, обслуживающие областной центр, передают базы данных в Москву, где идёт массовая печать квитанций, в течении семи дней происходит доставка корреспонденции в Калугу, почтовые отделения завалены письмами. По состоянию на 18 октября пришло 121 510 писем, доставлено адресатам только 74 тысячи писем. В соответствии с законом «О почтовой связи» почта рассылает не квитанции, а извещения о поступлении заказного письма, которое может быть передано только лично получателю, что также существенно усложняет процесс. В результате этой организационной неразберихи, в Калуге налог на имущество физических лиц уплачен только на 25%, транспортный налог — на 33%, земельный налог — на 78%. Городской бюджет недополучает колоссальное количество местных налогов».

Спикер городского парламента Александр Иванов предложил пересмотреть местонахождение оператора по рассылке налоговых документов. По его мнению, оператор должен располагаться в Калужской области, а также следует рассмотреть возможность о передаче налоговым инспекциям Калуги функций по прямой рассылке местных налоговых документов.

«Также представляется целесообразным пересмотреть срок уплаты налогов — не до 1 декабря, а до 1 февраля последующего года. Это позволит гражданам избежать проблем с выездом за границу на новогодние праздники. Требует совершенствования работа личного кабинета налогоплательщика. Все эти вопросы я вынесу на рассмотрение Координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, также этот вопрос будет обсуждаться на встрече с депутатом Государственной Думы от Калужской области Николаем Любимовым», — подчеркнул Александр Иванов.

Председатель бюджетного комитета Думы Константин Сотсков также внёс ряд предложений по оптимизации схемы рассылки налоговых уведомлений. «Заказное письмо с квитанцией должно храниться на почте в течение месяца, а в дальнейшем, если налогоплательщик не заберёт его, может быть передано получателю через почтовый ящик», — заявил депутат.

Вопрос о налоговых уведомлениях остаётся на контроле депутатского корпуса.