Вильнюс, 19 октября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Неправительственные организации Литвы, работающие с людьми, инфицированными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), видят большие пробелы в государственной стратегии по контролю над ВИЧ. Как сообщает сегодня, 19 октября, корреспондент ИА REGNUM, об этом на созванной пресс-конференции объявил ряд общественных организаций.

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С их мнением согласны 90% жителей Литвы, принявших участие в опросе общественного мнения, которые утверждают, что распространение ВИЧ в стране вызывает угрозу. Опрос показал, что общество считает ВИЧ очень серьезной проблемой. 90% населения считает, что распространение ВИЧ вызывает угрозу, а 68% утверждают, что эта болезнь — проблема всего общества.

Большинство — 81% — респондентов считает, что государство обязано остановить распространение инфекционных заболеваний, если позволяют медицинские возможности. Что касается ВИЧ и СПИД, то 91% опрошенных считает, что распространение вируса в Литве должно контролироваться.

По мнению 54% опрошенных, это важно для того, чтобы здоровое общество чувствовало себя в безопасности. 24% утверждают, что должно контролироваться число зараженных людей, 13% — что нужно стремиться к тому, чтобы в стране не осталось ВИЧ-инфицированных.

Опрос жителей также показал, что среди жителей Литвы преобладает мнение, что ВИЧ заражаются группы лиц, ведущих рискованный образ жизни: потребители наркотиков (так считают 52% респондентов), лица, предоставляющие сексуальные услуги (так считают 42% респондентов). Дальше идут гомосексуалы (33%), женщины с большим числом партнеров (33%), осужденные (31%), мужчины с большим числом партнеров (29%), мужчины и женщины, у которых нет постоянного партнера (26%).

Более молодые респонденты, в возрасте 18−25 лет, чаще выбирают ответ, что у всех людей есть одинаковая вероятность подхватить эту болезнь. Этот ответ выбрали 40% опрошенных.

В Литве за последние пять лет выросло число ВИЧ-инфицированных. По данным Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД, в 2015 году в стране были установлены 154 новых случая ВИЧ — на 35% больше, чем в 2010 году, когда были зарегистрированы 116 новых случаев.

ВИЧ-инфицированные, ответственно принимая специальные лекарства, могут жить полноценной жизнью, не боясь заразить других людей, а женщины — рожать здоровых детей. ВИЧ уже не является смертным приговором — продолжительность жизни такая же, что и у здоровых людей, говорили сегодня общественники. Но общество защищено от распространения вируса только в том случае, если ВИЧ-инфицированные будут точно знать, что они больны, и будут употреблять назначенные лекарства.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения предлагает странам применять практику 90%-90%-90%. Она означает, что контролировать ВИЧ возможно, и для этого нужно установить не менее 90% людей, которые заражены вирусом, и успешно контролировать их болезнь.

По данным исследования, такое лечение позволяет сократить распространение вируса до 98%, и пока что это лучший известный науке способ предотвращения распространения ВИЧ.

В Литве не применяется политика 90%-90%-90%. «В Литве в системе контроля над ВИЧ действует установка, согласно которой ежегодный десятипроцентный рост числа ВИЧ-инфицированных — это норма. Такое отношение не может сократить риск ВИЧ для здоровой части общества. Правильным способом измерения было бы растущее число жителей, проверяющихся на предмет наличия ВИЧ», — сказала руководитель НПО «Диметра» Светлана Кульшис.

Опрос общественного мнения жителей Литвы в августе 2016 года провела компания Spinter tyrimai. Во время исследования были опрошены 1012 респондентов разного возраста.