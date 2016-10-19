Калуга, 19 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги На заседании городского парламента

Очередное заседание городского парламента состоялось сегодня, 19 октября, в Калуге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты внесли поправки в бюджет города.

Так, 187 тыс. рублей было выделено на разработку дополнительной проектной документации и проведение историко-культурной экспертизы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Купцова». Средства выделены за счёт экономии от проведения закупок.

1,1 млн рублей выделяется на финансовое обеспечение выполнения муниципального здания МАУ «Калугаблагоустройство».

18,2 млн рублей будет направлено на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию, 23,6 млн рублей — на предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций детям и семьям с детьми.

18,8 млн рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций между объектами строительства и на ликвидацию аварийного жилого фонда.

Из этой суммы порядка 5,3 млн рублей будет использовано для подготовки проектно-сметной документации по строительству спортивных объектов в сквере Волкова, 8,5 млн рублей — на подготовку проектов автомобильной дороги Резвань — Калуга-2 и проекта реконструкции развязки в районе Синих мостов, 2 миллиона — на ликвидацию аварийного жилищного фонда.

8 млн рублей дополнительно выделяется на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

6,3 млн. рублей будет направлено на мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения, 2,5 млн рублей пойдёт на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, 20,5 млн рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Кроме того в ходе заседания были внесены технические поправки в Устав города, изменён ряд нормативных актов, связанных с реорганизацией управлений строительства и архитектуры, а также согласованы изменения в Устав МУП «Полигон ТБО».

Была заслушана информация о работе Молодёжной палаты при городской Думе за период 2014 — 2016 годов.

В течении двух лет члены Молодёжной палаты оказывали помощь пожилым людям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: принимали участие в акциях «Героев наших не забудем!» и «Радость в старость», благоустраивали территорию реабилитационного центра «Детство», активно участвовали в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и пропаганде в молодёжной среде спорта и здорового образа жизни.

Члены палаты также принимали участие в инспекции многоквартирных домов, вошедших в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, а также в ряде мероприятий по сохранению экологии и природы Калужского края.

Информация была принята к сведению.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поблагодарил за плодотворную работу председателя Молодёжной палаты Виталия Юдкина и всех членов палаты.

«Депутаты городской Думы уделяют особое внимание вопросам молодёжной политики, — отметил Александр Иванов, — за два года Молодёжной палатой было реализовано много актуальных проектов, недавно был объявлен конкурс на формирование нового созыва палаты, уверен, что они будут такими же инициативными и продолжат успешную работу своих предшественников».