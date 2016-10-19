Москва, 19 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Руководство четырех думских фракций определилось с перечнем объективных причин, для «законного» «прогула» заседаний — пленарных и заседаний комитетов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

duma.gov.ru В Государственной Думе РФ

Так, первая причина — временная нетрудоспособность человека, пребывание на больничном. Вторая — участие в международных мероприятиях в составе делегации. Третья — командировка в регион, причем она должна быть оформлена решением спикера Госдумы. Четвертая причина касается только членов Совета Думы: участие в заседании Совбеза или же в заседании коллегий министерств.

При этом институт доверенностей упраздняется, голоса отсутствующих не учитываются при принятии решений.

Предполагается, что проект соответствующего постановления обсудит комитет Госдумы по регламенту 19 октября, 20 октября вопрос рассмотрит Совет Думы и 21 октября решение будет принято нижней палатой парламента.