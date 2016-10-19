Москва, 19 октября, 2016, 17:06 — ИА Регнум.



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Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования обеспечения пожарной безопасности, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

В частности, для упрощения процедуры подготовки проектной документации на строительство вводится новая статья в техрегламент — «Идентификация объектов защиты», которая устанавливает правила идентификации зданий, сооружений, производственного объекта, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения, а также определяет органы, осуществляющие идентификацию.

Устанавливаются новые подходы к порядку декларирования соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Предлагается установить добровольный формат, при этом регистрация декларации будет являться основанием для освобождения объекта защиты от проведения проверок государственным пожарным надзором. Под новый формат декларирования попадают объекты малого и среднего бизнеса, а также объекты экономики, за исключением критически важных, потенциально опасных и социально значимых объектов.

Принятие законопроекта позволит обеспечить наиболее полное соответствие системы технического регулирования в области пожарной безопасности принципам технического регулирования, установленные Федеральным законом «О техническом регулировании», отмечают в правительстве.

Однако в ходе обсуждения депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) обратил внимание на то, что поправками исключаются жесткие нормы о предельных расстояниях между опасными объектами, например, заправками, и жильем и больницами. «Тут надо идти не на поводу бизнеса, забота о малом бизнесе приводит к значительному числу нарушений, с которыми граждане вынуждены бороться», — отметил парламентарий. «Раньше было понятно: приходят проверяющие и видят недочеты. Сейчас мы ответственность перекладываем на некоего проектанта. В погоне за заботой о малой бизнесе не надо забывать о людях», — указал Куринный.

Вместе с тем представитель «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что как бывший прокурор знает порочную привычку излишне контролировать бизнес. «Законопроект является шагом по избавлению бизнеса от навязчивого контроля», — отметила она. «Государство должно сделать все, чтобы никто не предлагал так называемые навязанные услуги», — считает депутат.

«Да, проверки чрезмерные и опека мешают бизнесу», — согласен с Поклонской депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. «Но в этом варианте мы ставим интересы бизнеса выше безопасности граждан. А проектировочные организации — это разве не бизнес?» — задает вопрос он. С принятием закона «впритык к домам бизнес будет строить свои объекты». «Мы предлагаем прописать минимальные расстояния в этом законе», — сообщил Нилов.

Между тем замглавы МЧС Владимир Артамонов выступил против того, чтобы прописывать конкретные минимально допустимые расстояния от строений бизнеса до жилья. «Как только мы пропишем конкретные расстояния, мы усилим коррупциогенную нагрузку»,