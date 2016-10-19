Сана, 19 октября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН приветствует 72-часовую паузу в боевых действиях в Йемене, но призывает продлить перемирие на ещё более длительный срок, передаёт Daily Mail.

Ibrahem Qasim Йемен. Последствия войны

Представитель УКГВ Джеми Макголдрик говорит, что экономика Йемена в шаге от полного коллапса. Ущерб, нанесённый ключевому порту страны, препятствует доставке питания и помощи. Лишь половина госпиталей находятся в рабочем состоянии, а холера может получить дальнейшее распространение.

С помощью 72-часового перемирия УКГВ будет стремиться достичь недоступные «карманы» в фронтовом городе Таиз, отметил Макголдрик. Он, посетовав на отсутствие международного финансирования гумпомощи, указал на «безвыходное положение» в йеменской войне. Последняя, по мнению уполномоченного УКГВ, получает меньшее освещение в СМИ, чем конфликты Ираке и Сирии.