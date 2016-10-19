В Ярославской области отмечают 100-летие автозавода и авиазавода
Ярославль, 19 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. 19 октября в Ярославле отметили 100-летний юбилей двух крупнейших машиностроительных предприятий региона — НПО «Сатурн» и ПАО «Автодизель», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Их история тесно связано с развитием национального авиастроения и машиностроения. В 1916 году в Рыбинске было начало строительство завода «Русский Рено», который должен был выпускать автомобили французской компании. Строительство не было завершено, в корпусах завода уже в советское время было развернуто производство авиационных двигателей. Первоначально их производили по лицензии немецкой компании БМВ, однако вскоре собственные разработки отечественных конструкторов позволили создать одни из лучших авиадвигателей в мире.
Ярославский «Автодизель» (первоначально — Автомобильный завод Лебедева) тоже не был построен до 1917 года. В 1920-е годы здесь начали выпускать грузовики, которые приобрели всесоюзную известность. В 1950-х годах производство грузовиков было передано на Минский автозавод, а в Ярославле осталось производство дизельных двигателей.
Рыбинский завод также выступил «донором» для другого города: во время войны производство было эвакуировано в Уфу, где после реэвакуации осталось производство авиадвигателей.
Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию российского двигателестроения, состоялись в День промышленности Ярославской области в КЗЦ «Миллениум».
«Эти ярославские предприятия стали символами промышленной мощи страны. И сегодня они выпускают востребованную, конкурентоспособную продукцию, обеспечивают работой почти 17 тысяч человек. На протяжении многих десятилетий Ярославская область входит в число важнейших индустриальных центров страны. И это лидерство заслужено. В регионе работает более четырех тысяч предприятий, из них около трехсот — федерального значения», — сказал, открывая торжества, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
В большом зале концертно-зрелищного центра врио губернатора поздравил работников и ветеранов предприятий региона с праздником и поблагодарил их за созидательный труд. Он вручил сотрудникам ПАО «Автодизель» и НПО «Сатурн» государственные награды. В праздничный день их были удостоены 24 человека. Также к юбилею были изданы книги, посвященные истории двух предприятий, они были представлены в ходе юбилейных торжеств.