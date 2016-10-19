Ярославль, 19 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. 19 октября в Ярославле отметили 100-летний юбилей двух крупнейших машиностроительных предприятий региона — НПО «Сатурн» и ПАО «Автодизель», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Их история тесно связано с развитием национального авиастроения и машиностроения. В 1916 году в Рыбинске было начало строительство завода «Русский Рено», который должен был выпускать автомобили французской компании. Строительство не было завершено, в корпусах завода уже в советское время было развернуто производство авиационных двигателей. Первоначально их производили по лицензии немецкой компании БМВ, однако вскоре собственные разработки отечественных конструкторов позволили создать одни из лучших авиадвигателей в мире.

Ярославский «Автодизель» (первоначально — Автомобильный завод Лебедева) тоже не был построен до 1917 года. В 1920-е годы здесь начали выпускать грузовики, которые приобрели всесоюзную известность. В 1950-х годах производство грузовиков было передано на Минский автозавод, а в Ярославле осталось производство дизельных двигателей.

Рыбинский завод также выступил «донором» для другого города: во время войны производство было эвакуировано в Уфу, где после реэвакуации осталось производство авиадвигателей.

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию российского двигателестроения, состоялись в День промышленности Ярославской области в КЗЦ «Миллениум».

«Эти ярославские пред­приятия стали сим­во­лами промыш­ленной мо­щи стра­­ны. И сегодня они выпус­кают вос­требованную, кон­ку­рен­то­способ­ную продук­цию, обеспечивают работой почти 17 тысяч человек. На протяжении многих десятилетий Ярославская область входит в число важнейших индустриаль­ных центров страны. И это лидерство заслужено. В регионе работает более четырех тысяч предприятий, из них около трехсот — федерального значе­ния», — сказал, открывая торжества, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

В большом зале концертно-зрелищного центра врио губернатора поздравил работников и ветеранов предприятий региона с праздником и поблагодарил их за созидательный труд. Он вручил сотрудникам ПАО «Автодизель» и НПО «Сатурн» государственные награды. В праздничный день их были удостоены 24 человека. Также к юбилею были изданы книги, посвященные истории двух предприятий, они были представлены в ходе юбилейных торжеств.