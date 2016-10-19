Минск, 19 октября, 2016, 16:55 — ИА Регнум.



WikimediaImages Сахарная свекла

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии России и Белоруссии демонстрируют успехи в выращивании сахарной свёклы и заверяют в способности полностью удовлетворить потребности в сахаре рынка Союзного государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2016 году белорусские аграрии рассчитывают собрать около 3,5 млн тонн сахарной свёклы. Несмотря на засушливую погоду, потребовавшую проведения дополнительных мероприятий, урожайность корнеплодов ожидается на уровне 350 ц/га с сахаристостью на 2−2,5% больше. По посевы отведено около 100 тысяч гектаров.

Сильной стороной белорусского АПК являются отработанные с советских времён технологии посева, сбора и переработки сахарной свёклы. Она является традиционной культурой не только для крупных сельхозпредприятий (переименованных совхозов и колхозов), но также частных подворий. Переработка сахарной свёклы происходит на четырёх крупных заводах.

В планах было строительство пятого завода, однако после нескольких «сахарных» конфликтов с РФ и началом очередного кризиса в Белоруссии энтузиазм Минсельхозпрода республики заметно убавился. Российские производители сахара обвиняли белорусских коллег в демпинге, указывая на неравенство условий конкуренции: белорусские заводы получали господдержку, а российские частные предприятия в условиях рыночной экономики могли рассчитывать только на свои силы. В итоге Минск и Москва договорились о квотах поставок белорусского сахара на российский рынок. Созданию пятого завода по производству сахара также помешала несговорчивость потенциальных инвесторов из Евросоюза.

Под посевы сахарной свёклы в Белоруссии отведено около 100 тысяч гектаров. Республика не может похвастаться обилием плодородных почв и столь же благоприятным климатом, как в южных регионах России. Данный фактор компенсируется специализацией отдельных районов на выращивании сахаристых корнеплодов, сотрудничеством с польскими, итальянскими, сербскими и польскими коллегами в выведении новых сортов семян и гибридов, предпосевной обработкой семян и отсутствием дефицита в недорогих удобрениях.

Россия в 2016 году надеется не только полностью «импортозаместить» внутренние потребности в сахаре, но и экспортировать до 1 млн тонн продукции. Валовой сбор свёклы прогнозируется на уровне 46 млн тонн, а средняя урожайность — 440 ц/га, что значительно выше, чем у белорусских коллег.

Отметим, однако, что в 2014 году белорусские аграрии отчитались об урожайности 463 ц/га при валовом сборе 4,8 млн тонн. Также стоит обратить внимание на условия хранения собранного урожая, которым в Белоруссии уделяется гораздо больше внимания, а о производстве полуфабриката во многих регионах России ещё только думают, воспринимая высокие потери при хранении как нечто неизбежное.

В нынешнем году погодные условия в России также не благоприятствовали сбору большого урожая — виной тому осадки. Тем не менее, урожая хватит для загрузки имеющихся мощностей перерабатывающих предприятий, которые с осени вступят в активную фазу переработки отечественного сырья. Если прогнозы сбудутся, а пока всё указывает на их реалистичность, то кубинский сахарный тростник в Союзном государстве Белоруссии и России явно будет лишним до весны, пока не израсходуются запасы сырья урожая нынешнего года.