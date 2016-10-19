Тюменская область, 19 октября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Тюменской области десятилетняя девочка погибла от отравления угарным газом. Её родственники находятся в реанимации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

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По данным ведомства, трагедия произошла в доме по улице Новой Озерной в посёлке Боровском. Семью нашла старшая дочь, которая сообщила о случившемся в экстренные службы.

Деятилетняя девочка была найдена мёртвой. Ее родители находятся в реанимации Токсикологического отделения областной больницы №1 в городе Тюмени. Предварительная причина произошедшей трагедии — угарный газ.

В цокольном этаже дома, где проживали пострадавшие, установлена газовая котельная. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы и специалисты газовой службы.

Напомним, в середине сентября на Среднем Урале в собственной квартире отравились угарным газом жительница Кировграда и её двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие были доставлены в больницу Кировграда и на данный момент угрозы их жизни нет. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность водонагревательной газовой колонки, у которой в момент работы перестала функционировать вытяжка. Теперь следователи займутся изучением документации на газовое оборудование, изучат, когда и как проводилась проверка колонки, и какой именно обслуживающей организацией. Также будут назначены экспертизы, которые позволят установить степень и тяжесть полученного пострадавшими вреда здоровью. По итогам проверки будет принято дальнейшее решение.

Напомним, что подобный инцидент в Свердловской области с трагическим исходом произошёл 19 мая 2015 года. Тогда в посёлке Красный Адуй в частном доме уральского священника от отравления угарным газом погибло четверо детей, а их мать и ещё четверо детей были доставлены в медицинские учреждения в тяжёлом состоянии. Причиной трагедии стала неисправность системы вытяжки газоотопительной системы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти нескольким лицам по неосторожности.