Владимир, 19 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Коврова предлагают депутатам Заксобрания Владимирской области установить запрет на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Коврова. По мнению депутатов, ограничение продажи после 23:00 не работает, поэтому было бы неплохо запретить продавать напитки уже после девяти часов вечера.

Ян Стен. Вино

По данным пресс-службы, жалобы продолжают поступать в мэрию и горсовет. Если региональные депутаты согласятся с коллегами, то продавать алкоголь в кафе, находящихся в жилых домах, можно будет только с 9:00 до 21:00.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 октября во Владимирской области действует запрет на продажу алкоголя в кафе и барах, которые находятся в жилых домах или в пристройках к жилым зданиям. Запрет действует с 23:00 до 09:00.Кроме того, в законе появляется еще несколько новых требований. В частности, для того чтобы можно было продавать алкоголь, помещение должно иметь площадь не менее 40 кв. м. Также в баре должно быть не менее шести столов и 24 посадочных мест.