Ярославль, 19 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области перечислило бюджет областного центра лишь 8 млн рублей из общей суммы в 600 млн запланированного финансирования программ благоустройства Ярославля. Об этом 19 октября заявила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева, выступая перед депутатами муниципалитета на комиссии по экономике и развитию города.

фото Олега Ненилина Строительство спортивной площадки

Наталья Шетнева отчиталась о ходе реализации в Ярославле областной программы «Обустроим область к юбилею!». По её словам, исполнение программы составляет около 95% — из 379 объектов благоустройства дворовых территорий работы закончены на 365, в двух парках из пяти осталось закончить посадку насаждений и подключить светильники, дорогу на улице Дачная закончат вот-вот, а ремонт пр-та Ленина и улицы Урицкого проходят в рамках двухлетних контрактов с окончанием в 2017 году.

Однако окончание работ по благоустройству затягивается в силу отсутствия финансирования со стороны областного бюджета. Не все подрядчики способны выполнить весь объём работ только за счёт своих оборотных средств. По словам Шетневой у курирующих областных департаментов просто нет средств.

«С 5 сентября мы с прериодичностью в 2−3 дня передаём в область документы на выполненные работы, в настоящий момент уже на сумму 164 млн передали. Но получили из области мы лишь 8 млн! При этом в рамках софинансирования город свои 24 млн уже потратил. Проблема в том, что не всем подрядчикам хватает оборотных средств», — рассказала о ситуации Наталья Шетнева.

Депутаты муниципалитета решили привлечь к проблеме внимание своих областных коллег. При этом председатель муниципалитета Павел Зарубин заметил, что необходимо оперировать достоверной информацией.

«Вопрос уже обсуждался в областном парламенте. Но там нас обвиняют в срыве сроков реализации программы благоустройства, мол она исполнена лишь на 15%. Необходимо довести достоверную информацию до наших коллег. Проблему финансирования надо решать в этом году. Иначе, если эти объёмы уйдут в кредиторку 2016 года, то в лучшем случае с подрядчиками мы рассчитаемся в марте-апреле 2017-го. нам просто больше не будут верить, никто не возьмётся исполнять наши заказы», — заявил Павел Зарубин.

Ярославская региональная программа «Обустроим область к юбилею!» была запущена в 2016 и приурочена к 80-летию Ярославской области. Общий объём финансирования благоустройства населённых пунктов области должен был составить около 1,8 млрд рублей.