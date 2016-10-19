Ростов-на-Дону, 19 октября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В Ростовской области выявлен первый и пока единственный случай заболевания так называемым «гонконгским» гриппом. Вирус А (Н3N2) был выявлен на прошлой неделе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 19 октября.

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В целом по региону за исследуемый период зарегистрировано более 14,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что почти на 38% ниже эпидемического порога. В областном центре заболеваемость превысила 4,1 тыс. случаев, что на 8% ниже эпидпорога.

Отметим, что самым эффективным средством профилактики гриппа специалисты по-прежнему считают вакцинацию. По последней информации, на Дону сделали прививки 775,2 тыс. человек или 18,3% от численности населения.

ИА REGNUM напоминает, что всплеск заболеваемости гриппом — «гонконгским» вариантом AH3N2 — прогнозировала в целом по стране главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. В сентябре она отметила, что тревогу вызывает изменение штамм гриппа AH3N2. «В прошлом году это была «Швейцария» 2013 года, в этом году это вариант «Гонконг», — сказала глава ведомства.

Всплеск ожидается после новогодних праздников. Болезнь, по словам Анны Поповой, протекает «не очень легко». Опасен вирус для детей и пожилого населения.