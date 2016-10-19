Белград, 19 октября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Сербия считают, что в вопросе беженцев Европейский союз должен относиться к ней как стране-члену блока и предоставить ей финансовую помощь, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Министр труда Александр Вулин сказал чиновникам ЕС в Брюсселе, что Сербия должна быть включена в соглашение с Афганистаном для репатриации мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища.

«Сербия — это не член ЕС, но граждане Афганистана и Пакистана находятся на нашей территории, чтобы достичь ЕС», — заявил Вулин.

Сербия жалуется, что получает меньше поддержки, чем государства ЕС, хотя находится в центре т.н. «балканского маршрута». Около 6000 мигрантов остаются запертыми в этой стране.