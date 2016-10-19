Радио REGNUM: первый выпуск за 19 октября
Москва, 19 октября, 2016, 16:29 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия призывает страны выступить против спецсессии СПЧ ООН по Алеппо;
- США создают коридор для боевиков из Ирака в Сирию;
- Российские самолёты доставят в Алеппо гуманитарную помощь из Сербии;
- Бомбежка сирийского селения Хассаджек: как отреагировало Министерство обороны Бельгии на заявление российского внешнеполитического ведомства?
- Дамаск признал Крым неотъемлемой частью России;
- В Чехии задержали российского гражданина, который обвиняется в кибератаке на США;
- Министерство спорта России признало незаконным проведение детских боев без правил в Чечне.