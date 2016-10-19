Самара, 19 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Самарской области средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования в период с января по сентябрь 2016 года составила 27 тыс. 528 рублей (105,7%), констатировала в Самарской губернской думе заместитель министра образования и науки в регионе Лариса Загребова, сообщает ИА REGNUM.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в классе

18 октября на заседании комитета по образованию и науке в областном парламенте она доложила, что средняя заработная плата педработников учреждений дошкольного образования за указанный период составила 25 тыс. 545 рублей (100% от необходимого уровня), а среди педагогических работников учреждений среднего профессионального образования этот показатель зафиксирован в размере 23 тыс. 32 рублей (98,6% от необходимого уровня зарплаты).

Показатель среднего уровня зарплаты педработников учреждений дополнительного образования детей за 9 месяцев текущего года составил 22 тыс. 715 рублей (97% от необходимого уровня).

Зарплата педработников учреждений высшего образования (ГБОУ Самарская государственная образовательная академия (Наяновой) и двух муниципальных ВУЗов в Самаре и Тольятти) за данный период в среднем составила 35 тыс. 053 рубля (121,2% от необходимого уровня), а средний показатель зарплаты среди научных сотрудников названных учреждений достиг 33 тыс. 997 рублей (106,3% от необходимого уровня).

Чиновница отметила, что средние показатели по зарплате будут скорректированы до конца 2016 года по разным обстоятельствам. Так, в учреждениях среднего профобразования и дополнительного образования с началом учебного года уточняется нагрузка преподавателей, идёт процесс комплектования групп, распределения стимулирующих выплат.

Председатель комитета по образованию и науке думы Геннадий Котельников заявил, что зарплата в регионе — на уровне и что Самарская область входит в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу по уровню зарплаты педагогических работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе не повышена зарплата у тех категорий педагогических работников, которые не вошли в майские указы президента РФ.

Исполнение бюджета образования в Самарской области в прошлом году составило 98% или 28 млрд 728 млн 367 тыс. рублей. Впервые за последние годы сократился объём средств на эту социальную сферу. Доля расходов на нее в общих расходах регионального бюджета в 2013 году составляла 17,6%, в 2014-м — 18,6%, в 2015-м — 18,7%. Такие данные прозвучали в отчетном докладе главы Минобразования области Владимир Пылева за 2015 год.

Главной проблемой 2015 года, вызванной сложной экономической ситуацией в стране и регионе, глава Минобразования области назвал сокращение бюджетного финансирования. При этом констатировал: «Справедливости ради стоит отметить, что доля расходов по отрасли «Образование» в общих расходах бюджета всё-таки выросла (пусть и на символическую одну десятую процента) и составила 18,7%».

Как отметил министр, безусловно, сложившаяся экономическая ситуация не могла не привести к корректировке тех результатов, которые были запланированы. Например, по-прежнему не удаётся решить задачу повышения зарплаты для тех категорий педагогических работников, которые не вошли в майские указы президента РФ. Согласно его данным, в 2015-м зарплата в ДОУ (детские дошкольные учреждения) выросла до 25 тыс. 307 рублей, в ОУ (школы) — до 26 тыс. 929, в доп. образовании — до 23 тыс., 545, в СПО — 23 тыс. 362, ВПО (преподаватели) — 36 тыс. 652, ВПО (научные сотрудники) — 33 тыс. 151.