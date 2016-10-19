Москва, 19 октября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. ЦБ может потерять контроль над инфляцией из-за отсутствия обратной связи с потребителями, но сам целевой показатель инфляции в 4% изначально вызывал сомнения. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 октября зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя опасения ЦБ по поводу возможной потери контроля над инфляцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Предположение ЦБ было выдвинуто при обсуждении рабочего варианта основных направлений денежно-кредитной политики еще в сентябре, но статистического подтверждения этих данных Банк России не опубликовал. Судя по всему, речь идет о том, что семьи с низкими доходами слабо реагируют на изменение ставок в экономике из-за невозможности совершать крупные покупки, то есть ЦБ может частично потерять влияние на инфляцию из-за отсутствия обратной связи от потребителей», — говорит эксперт.

По мнению Люшина, риск потери контроля над инфляцией — лишь один из потенциальных рисков, и предпосылок для его реализации пока не видно, так как «регулирование ставки заметно отражается на инфляции и инфляционных ожиданиях». «Что касается цели в 4%, то она изначально вызывала сомнения, хотя, в принципе, именно такие темпы должны быть характерны для развивающейся экономики в период падения доходов населения. С точки зрения ЦБ, инфляция на таком уровне должна соответствовать ставке в районе 7−8%, но сейчас такое снижение ставки выглядит слишком агрессивным и опасным как раз с точки зрения разгона инфляции и соответствующих ожиданий», — полагает он.

ЦБ отмечает угрозу потери контроля над инфляцией из-за возрастающего уровня социального неравенства и фактического исчезновения семей со средним уровнем доходов, которые наиболее чутко реагируют на процентные ставки и цены, сообщает Bloomberg со ссылкой на необнародованные материалы ЦБ. При этом Банк России сохраняет намерения достичь своей цели по инфляции — 4% — до конца 2017 года. В проекте федерального бюджета на трехлетку 2017−2019 годов заложено снижение инфляции до показателя 4% .