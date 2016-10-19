Курган, 19 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Курганской области за один день пожары погубили четверых детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Днем 18 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Зайково Щучанского района после тушения пожара в одном из частных домов обнаружено тело ребенка. Мальчик 2013 года рождения в момент пожара находился в доме один. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, сообщают в СКР.

В настоящее время идет доследственная проверка. Также выясняются обстоятельства гибели на пожаре трех малышей в Шатровском районе. О трагедии спасателям стало известно 18 октября в 16:08 по местному времени, когда на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме села Мостовское Шатровского района Курганской области, расположенном на улице Набережной, 45.

Пожар был локализован в 16:30, ликвидирован в 16:40. При разборе конструкций дома были обнаружены тела двух детей-близнецов 2012 года рождения и одного ребенка 2015 года рождения. Где находилась во время пожара их 23-летняя мать, пока не сообщается.