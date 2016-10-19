Подольск, Московская область, 19 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Школа №32 в микрорайоне Кузнечики подмосковного города Подольска может отменить обучение в общеобразовательных 10 и 11 классах в 2017 году. В образовательном учреждении наблюдается серьезная перегруженность — дети занимаются в несколько смен, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудницу МОУ СОШ №32.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

«На будущий год мы рассматриваем возможность отмены общеобразовательных 10 и 11 классов. Связано это, в первую очередь с тем, что в настоящее время наши ученики занимаются в несколько смен. Школа перегружена. Мы задумываемся о том, чтобы после 9 класса оставались только профильные классы, в которых будут учиться лучшие из лучших», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, если мера будет принята, в профильные классы будет открыт набор на конкурсной основе согласно успеваемости школьников. Предложение об отмене 10 и 11 классов общеобразовательной направленности уже обсуждается руководством школы.

Напомним, на начало 2015—2016 учебного года во вторую смену из-за нехватки мест в школах обучались более 59,5 тысяч школьников. В таком режиме работало 268 областных школ. Тем не менее в ряде муниципалитетов области отмечают появление не только второй, но и третьей смены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года родители школьников из поселка Большевик Серпуховского района объявили голодовку. Люди требовали строительства новой школы, так как число учащихся в существующем учебном заведении превышало норму в два раза.