Орск, Оренбургская область, 19 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области частные перевозчики пообещали главе региона пересмотреть тарифы, которые увеличились из-за подорожания топлива. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья, 19 октября состоялась встреча главы региона Юрий Берга с частными перевозчиками, где главной темой разговора стало повышение цен на проезд в пассажирском транспорте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Губернатор подчеркнул, что, хотя по закону тарифы нерегулируемые и их устанавливает сам перевозчик, повышение цен на проезд должно быть обдуманным и взвешенным и учитывать не только выгоду предприятий, но и платежеспособность населения.

«В настоящий момент с поставщиками газа уже работает федеральная антимонопольная служба и другие ответственные структуры. В ближайшее время мы проведем большое совещание по этому вопросу с участием, в том числе, компаний, которые поднимают цены. Результаты нашей общей работы будут до вас доведены, и тогда мы еще раз вернемся к теме тарифов», — сказал он.

Перевозчики пообещали главе региона пересмотреть ценовую политику, тем более, что с момента повышения цен более 20% пассажиров стали пользоваться муниципальным транспортом.

Причины повышения тарифов на перевозку населения на автотранспорте Орска озвучил на совещании генеральный директор ООО «Орскавтотранс» Ермек Алкулов. Газовая составляющая — не единственная проблема, с которой столкнулись перевозчики. Наряду с ростом цен на запчасти, текущий ремонт, медицинское освидетельствование одним из самых острых вопросов, который озвучили руководители автотранспортных компаний — сложности с оформлением полисов ОСАГО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орске с 17 сентября выросла стоимость проезда в частных автобусах. В своем уведомлении перевозчики указали администрации города в качестве причины рост цен на газомоторное топливо.

С начала года (за девять месяцев) стоимость газового моторного топлива в Оренбургской области возросла на 40% в мелкооптовом сегменте и на 6,3% в розничном.

Стоит отметить, за ночь 7 октября ценники на АГЗС выросли сразу на три рубля: с 19 до 22 рублей. Еще в начале года газ стоит в районе 14 рублей.