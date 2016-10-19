Анкара, 19 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Глава турецкого государства Реждеп Тайип Эрдоган заявил о том, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным обстановку в Сирии, сообщает Reuters.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

По словам Эрдогана, лидеры достигли договоренности о совместных усилиях по выводу из сирийского города Алеппо боевиков террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее известной как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, Эрдоган отметил, что из Алеппо на территорию Турции могут перейти около 1 млн беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны России заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит гуманитарную паузу в осажденном Алеппо. В течение 8 часов мирные жители смогут покинуть город.

Читайте также: Лавров: Мы будем поддерживать изгнание «Нусры» из Алеппо