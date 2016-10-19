Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Гражданин Алжира и гражданин Сирии задержаны в Петербурге при попытке дать взятку пограничникам за организацию незаконного перемещения из РФ в Финляндию и далее в страны Евросоюза. Об этом сегодня, 19 октября, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Иностранцы были задержаны 18 сентября. Как отмечается, они «изыскивали возможность привлечения в преступную деятельность сотрудников Пограничных органов ФСБ России путем дачи взятки за совершение заведомо незаконных действий».

Оба задержанных, алжирец 1984 года рождения и сириец 1981 года рождения, были переданы в Следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу.

Органами СКР в отношении Нахеда Вахба и Буруби Мохамеда Рамзи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, один из задержанных, действуя в сговоре с другим, передал сотруднику Погрануправления ФСБ России взятку в сумме 1 800 евро, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. «Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявляют следственные органы.

Как сообщалось ранее, 10 октября четверо граждан Пакистана были задержаны в Выборгском районе Ленинградской области при попытке незаконного перехода государственной границы РФ и Финляндии. Возбуждено уголовное дело, нарушители находятся под стражей.

Как отмечают пограничники, выходцы из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии продолжают воспринимать петербургский регион как транзитную зону для незаконного проникновения на территорию стран Евросоюза.