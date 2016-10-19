Москва, 19 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют избавиться от внешних долговых обязательств. Как заявила на заседании Мосгордумы руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова, 20 октября будет погашен долг в размере 407 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С завтрашнего дня, после погашения этого долгового обязательства валютных заимствований у Москвы не останется», — заявила Зяббарова.

По ее словам, долговые обязательства столицы сохраняются только в национальной валюте. При этом она добавила, что с 2011 года объем госдолга города сокращен в три раза. На сегодняшний день он составляет 98 млрд рублей.

Согласно планам властей Москвы, к 2017 году размер госдолга сократится до 61,9 млрд рублей, а к 2018 году до 35,8 млрд рублей.

Напомним, депутаты Мосгордумы планируют принять трехлетний проект бюджета до конца 2016 года. Как заявил глава Мосгордума Алексей Шапошников, бюджет будет социальным.