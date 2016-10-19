Салехард, 19 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения представило первый рейтинг участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики. В него не попали доктора из Ямала и Курганской области, остальные территории УрФО не вошли в десятку лучших.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950-е

Была проанализирована работа 46 тыс. 665 терапевтов во всех регионах страны согласно методике по числу умерших, госпитализированных, вызовов скорой помощи и пациентам, прошедшим диспансеризацию на участках.

Уральские терапевты показали невыдающиеся результаты. В 500 лучших терапевтов страны попали девять врачей из Тюмени, пять из Челябинской области, три из Сургута (ХМАО), и два из Свердловской области.

В списке 500 лучших терапевтов не оказалось медиков из Ямала и Курганской облах низких в стране — 23 специалиста на 10 тыс. населения. На сегодня в области с численностью населения 859 тыс. человек не хватает 388 врачей. Проблема дефицита медицинских кадров недавно бурно обсуждалась на заседании комитета Курганской областной думы по социальной политике. Было решено сократить хозяйственные должности в медучреждениях, чтобы найти финансовые ресурсы для привлечения в область молодых докторов, дабы решить ещё одну проблему — старения кадров. В Курганской области не своего мединститута, а в экономически самую неблагополучную область УрФО молодые кадры даже сравнительно хорошей зарплатой не заманишь.

Впрочем, зарплату врачей директор зауральского депздрава Лариса Кокорина считает приемлемой: средняя по Курганской области за июль составила 46,461 тыс. рублей, при плановом 40,7 тыс. рублей. «Мы превышаем дорожную карту», — заявила Кокорина. — В среднем по России зарплата врачей составляет 49 тыс. рублей». Подтвердив свои слова о конкурентоспособности курганских показателей зарплатой врачей Калмыкии, где доктора получают в среднем 27 тыс. рублей, Северной Осетией, где 28 тыс. рублей средний заработок, Карачаево-Черкесией, где 30 тыс. рублей.

Что касается Ямала, то министр здравоохранения недавно поддержала губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина в реорганизации медицины региона и создании модели арктического здравоохранения. А именно, наделить медиков и медучреждения региона особым статусом и финансированием, то есть отойти от всероссийских стандартов. На Ямале врачу до пациента приходится добираться по земле, воде и небу, так как плотность населения низкая, расстояния между населенными пунктами огромны и труднодоступны. При среднем заработке 78,5 тыс. рублей на сегодня округ ждет более 200 врачей, в которых наблюдается острый дефицит. Округ населяет 534 тыс. человек. На здравоохранение в бюджете округа заложено на этот год 15 млрд рублей.

Как говорится, выдайте деньгами — будем все здоровы. Проблемы ямальской медицины — обширная тема. Огромные деньги тратятся на дорогостоящее оборудование, но оно простаивает из-за отсутствия специалистов, способных работать на нем, что указано в докладе Росздравнадзора. Укомплектованность специалистами УЗИ, к примеру, составляет менее 50%. Чтобы выудить информацию из департамента здравоохранения ЯНАО, нужно очень постараться. Вот уж третью неделю там по запросу ИА REGNUM не могут сосчитать, сколько в округе больных инсультами и инфарктами. Ждём ответа.