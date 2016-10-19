Донецк, 19 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



Фото Совмина ДНР

Сегодня, 19 октября, в Донецке прошло траурное шествие в честь убитого командира батальона «Спарта» ДНР, уроженца г. Ухта (Россия) Арсения Павлова (позывной Моторола). Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

В полдень гроб с погибшим был вынесен из здания Донецкого областного академического театра оперы и балета им. А. Соловьяненко, где на протяжении двух с половиной часов тысячи людей простились с бойцом.

«Гроб был водружен на лафет, за ним идут министры, депутаты, военнослужащие Республики, а также десятки тысяч дончан. Они несут траурные венки и цветы. От площади Ленина первые лица Республики, а также все желающие отправились на кладбище, где закончится земной путь Героя ДНР Арсена Павлова», — говорится в сообщении.

«Республика понесла большую утрату. Такие герои, как Моторола нужны», — рассказал журналистам житель Донецка Леонид.

В свою очередь студент Донецкого национального университета Александр заявил в интервью ИА REGNUM, что сегодня в Донецке во всех учебных заведениях были отменены занятия. Учащимся приказали прийти на похороны с цветами. «В Донецке во всех ВУЗах и техникумах отменили занятия. Деканат истфака ДонНУ собрал студентов на панихиду, списки составляли, кто не пошел. Я с истфака, наших мало подошло. Тут почти одни студенты из Донецка и военные», — рассказал Александр.

На центральных улицах Донецка людей ожидают специально заказанные автобусы. Очередь из желающих проститься с бойцом растянулась от театра к гостинице «Донбасс Палас».

Кроме того, Центр связей с общественностью МВД ДНР проинформировал, что сегодня в Донецке было привлечено около 400 правоохранителей для охраны порядка во время проведения траурной церемонии в память первого командира батальона «Спарта».

По данным МГБ, в траурном мероприятии приняли участие более 50 тысяч граждан. «Для охраны общественного порядка было задействовано около 400 сотрудников полиции, в том числе 90 инспекторов ГАИ. На данный момент нарушений общественного порядка не зафиксировано», — отмечается в материале.

Также сегодня в ДНР похоронили второго погибшего — телохранителя Павлова, 35-летнего Евгения Гадлия (позывной «Гога»). Как сообщает, военкор ДНР Марина Харькова, «к личности Гадлия СМИ ДНР не привлекают внимание. На его похороны пришли только знакомые и двое бойцов ДНР».«Сегодня была на похоронах бойца Евгения, погибшего в результате теракта вместе со своим командиром Арсением Павловым. Женю хоронили в запаянном цинковом гробу. На холодном пронизывающем ветру с ним прощались только родные, друзья, одноклассники, соседи. Двое военных — из «Спарты» и «Пятнашки» — стояли с застывшими лицами, опустив головы. Не было речей. Не было ни одного из 150 тысяч представителей движения Донецкая республика или свободный Донбасс, ни одного из 100 депутатов народного совета, ни одного чиновника районной, городской, республиканской администрации, министерств или ведомств. Все они отметятся завтра. Очевидно, смерть простого бойца, безвестного героя, их не интересует», — говорится в заметке военкора ДНР Марины Харьковой, опубликованной сообществом «Сводки от ополчения Новороссии».

Напомним, 16 октября в Донецке в подъезде своего дома был убит полевой командир ДНР, глава батальона «Спарта» Арсен Павлов. Также скончался его охранник Гадлий. В связи с гибелью Павлова в ДНР объявлен трехдневный траур. Командир «Спарты» погиб в результате взрыва в лифте. МГБ ДНР квалифицировало убийство бойца как теракт. Сотрудники МВД и МГБ ДНР проводят расследование.