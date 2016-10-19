Сотрудник ИА REGNUM номинирована на премию «Золотого витязя»
Ставрополь, 19 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум.
Сотрудник ИА REGNUM Людмила Лис номинирована на получение премии VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Сегодня, 19 октября, состоится награждение победителей конкурса.
Людмила Лис представила на конкурс свои работы в номинациях поэзия и литературный киносценарий.
Так, представленная на конкурсе пьеса в стихах «Иеремия» поествует о жизни ветхозаветного пророка. Он знал, что его призывы к народу о том, чтобы следовать Слову Божьему, останутся неуслышанными. Но до последнего вздоха Иеремия пытался достучаться до людских сердец.
В этой номинации участвует 32 работы, присланные авторами из разных городов России, а также из Грузии, Казахстана и Белоруссии.
Киносценарий «Tourbillions, или Шестеренки. Александрийская звезда», представленный на конкурсе Людмилой Лис, повествует о непростой судьбе наркомана Андрея, который в одночасье теряет все, что имел и о чем мечтал. Его целью становится спасение души любимой девушки.
Сценарий является одной из 15 работ, участвующих в этой номинации, авторы которых живут в России, Казахстане и Армении.
Людмила Лис окончила Институт связи и Высшие режиссерские курсы работников телевидения и радиовещания. Она является автором нескольких книг, а с 2015 года состоит в Академии российской литературы.
Напомним, VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» проходит в Ставрополе. В нем участвует более двадцати писателей и поэтов славянского мира.
Конкурс проходит по семи номинациям: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, а также дебютные произведения молодых литераторов, — состоится 19 октября.
Свои работы прислали около 150 произведений разных жанров из регионов России, а также из Украины, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдавии, Эстонии, Сербии, США, Греции и Казахстана.
Сегодня, 19 октября состоится торжественная церемония закрытия VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» и награждение победителей. После этого состоится моно-спектакль народного артиста России Бориса Плотникова и показ фильма «Восхождение» режиссёра Ларисы Шепитько.
В рамках форума состоялись встречи — мастер-классы писателей — участников конкурса с читателями и сотрудниками МЧС, литературно-музыкальные, театральные спектакли, гала-концерт популярных артистов театра и кино с участием известных российских литераторов, творческие встречи с редакторами, известными поэтами и писателями, кинопоказы классики русской литературы на экране.
Также состоялся круглый стол «Духовные традиции литературы Славянского мира».