Ставрополь, 19 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум.



zolotoyvityaz.ru «Золотой Витязь»

Сотрудник ИА REGNUM Людмила Лис номинирована на получение премии VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Сегодня, 19 октября, состоится награждение победителей конкурса.

Людмила Лис представила на конкурс свои работы в номинациях поэзия и литературный киносценарий.

Так, представленная на конкурсе пьеса в стихах «Иеремия» поествует о жизни ветхозаветного пророка. Он знал, что его призывы к народу о том, чтобы следовать Слову Божьему, останутся неуслышанными. Но до последнего вздоха Иеремия пытался достучаться до людских сердец.

В этой номинации участвует 32 работы, присланные авторами из разных городов России, а также из Грузии, Казахстана и Белоруссии.

Киносценарий «Tourbillions, или Шестеренки. Александрийская звезда», представленный на конкурсе Людмилой Лис, повествует о непростой судьбе наркомана Андрея, который в одночасье теряет все, что имел и о чем мечтал. Его целью становится спасение души любимой девушки.

Сценарий является одной из 15 работ, участвующих в этой номинации, авторы которых живут в России, Казахстане и Армении.

Людмила Лис окончила Институт связи и Высшие режиссерские курсы работников телевидения и радиовещания. Она является автором нескольких книг, а с 2015 года состоит в Академии российской литературы.

Напомним, VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» проходит в Ставрополе. В нем участвует более двадцати писателей и поэтов славянского мира.

Конкурс проходит по семи номинациям: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, а также дебютные произведения молодых литераторов, — состоится 19 октября.

Свои работы прислали около 150 произведений разных жанров из регионов России, а также из Украины, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдавии, Эстонии, Сербии, США, Греции и Казахстана.

Сегодня, 19 октября состоится торжественная церемония закрытия VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» и награждение победителей. После этого состоится моно-спектакль народного артиста России Бориса Плотникова и показ фильма «Восхождение» режиссёра Ларисы Шепитько.

В рамках форума состоялись встречи — мастер-классы писателей — участников конкурса с читателями и сотрудниками МЧС, литературно-музыкальные, театральные спектакли, гала-концерт популярных артистов театра и кино с участием известных российских литераторов, творческие встречи с редакторами, известными поэтами и писателями, кинопоказы классики русской литературы на экране.

Также состоялся круглый стол «Духовные традиции литературы Славянского мира».