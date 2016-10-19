Донецк, 19 октября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Проститься с Героем ДНР, полковником Арсением Павловым (позывной Моторола), погибшим 16 октября, пришли более 50 тысяч человек. Прощание состоялось в Донецке (ДНР), сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Andrew Butko Арсений Павлов (Моторола)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в церемонии прощания приняли участие руководители республики. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сказал: «Гибель командира с позывным Моторола стала нашей всеобщей болью».

Напомним, Павлов погиб вечером 16 октября: в доме, в котором он жил, в лифте было заложено взрывное устройство. Военнослужащий получил травмы, от которых скончался. Власти ДНР обвинили в этом убийстве украинскую диверсионно-разведывательную группу.