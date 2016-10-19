Брюссель, 19 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум.



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Премьер-министр Великобритании Терезу Мэй примет 20 октября участие в саммите ЕС в Брюсселе по приглашению председателя Европейского совета Дональда Туска, который, тем не менее, выразил желание избежать дискуссий о Brexit, сообщает The Guardian.

Несмотря на попытки британских дипломатов начать предварительные переговоры об условиях выхода, лидеры стран-членов ЕС настаивают, что без официального объявления о выходе Лондона из союза никаких дискуссий не будет.

Напомним, в соответствии с Лиссабонским соглашением для выхода страны из состава ЕС необходимо задействовать его статью 50, после чего начинается двухлетний этап переговоров об условиях выхода. Великобритания стремится сохранить доступ на общий рынок ЕС — своего основного торгового партнера.