Киев, 19 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» подала иск против Российской Федерации с требованием возместить $2,6 миллиарда убытков за потерю активов в Крыму. Об этом 19 октября информирует пресс-служба «Нафтогаза», передает ИА REGNUM.

wallspaper.ru Фемида

«В понедельник (17 октября) «Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний — «Чорноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины» — инициировали арбитражное производство против Российской Федерации и требуют возместить убытки, причиненные незаконным захватом Россией активов группы в Крыму», — отмечается в материале.

При этом указывается, что иск «Нафтогаза» базируется на соглашении между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Нафтогаз» инициировал данное производство в соответствии с Соглашением между Кабмином и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известного как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение», — говорится в сообщении.

По данным НАКа, в 2014 году «РФ провела масштабную схему по лишению украинских компаний их имущества без выплаты компенсации, в частности совершен вооруженный захват буровых установок в Черном море». «В Крыму «Нафтогаз» имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, которое требует, чтобы Россия уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», — заявляет НАК.

Ранее, 18 октября, министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что Совет директоров Всемирного банка принял решение предоставить «Нафтогазу» кредитные гарантии в размере 500 млн долл. Средства будут направлены на закупку необходимых объемов природного газа для прохождения отопительного сезона 2016−2017 годов.

«Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтегазу» на кредит размером 500 млн долл на покупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон. Вместе с коллегами из «Нафтогаза» несколько месяцев работали над этим проектом. Также активно обсуждали этот вопрос с руководством Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Теперь украинские дома будут полностью обеспечены теплом зимой», — пообещал Данилюк.

В свою очередь, 19 октября пресс-служба Всемирного банка отметила, что финансовые гарантии ВБ помогут НАКу получить лучшие коммерческие и финансовые условия закупки газа. По словам директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, со временем Украина потенциально может сократить импорт газа, для чего необходимо совместить увеличение собственной добычи газа с наращиванием инвестиций в энергоэффективность.

«Утвержденная Всемирным банком гарантийная поддержка поможет в обеспечении достаточных объемов поставок газа в течение двух следующих лет. Она также поможет улучшить финансирование закупок газа на таких условиях, которые будут нести пользу потребителям в Украине», — рассказала она.

В свою очередь, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Украина будет наращивать генерирующие мощности на атомных и гидроэлектростанциях.

«Мы будем наращивать мощности атомной энергетики и гидроэнергетики. Это задача нашей национальной безопасности», — сказал Гройсман.

Напомним, 13 июля 2016 года Кабмин утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предусматривает увеличение ее доли в энергетическом балансе страны — до 15,5% (в 2 раза). Для достижения цели «Укргидроэнерго» планирует инвестировать около 90 миллиардов гривен. В начале августа министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что министерство планирует в октябре предоставить инвесторам программу завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, что позволит увеличить генерирующую мощность данной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года «Нафтогаз» нанял американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи иска в международный арбитражный суд по своим активам в Крыму. В середине февраля 2016 года «Нафтогаз» направил РФ письменное уведомление об инвестиционном споре по захваченным активам. Согласно отчету «Нафтогаза» за 2015 год, ее дочерняя компания — «Чорноморнефтегаз» потеряла 2 млрд куб. м ежегодной добычи природного газа на 18 месторождениях.

Ранее российский «Газпром» подал иск в Стокгольмский арбитраж на НАК «Нафтогаз Украины» за недобор российского газа и неоплату поставок газа в ДНР и ЛНР. Общая сумма претензий российской компании к НАКу составляет 38,7 млрд долл. В частности, «Газпром» требует заплатить 31,8 млрд долл за невыбранный газ в рамках газового контракта, подписанного экс-премьером Юлией Тимошенко (по формуле «бери или плати»).