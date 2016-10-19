Нальчик, 19 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. С начала 2016 года туристическими маршрутами в горах Кабардино-Балкарии прошли более 14 тысяч туристов и альпинистов. Более 3700 из них — иностранные граждане. Большой популярностью пользуются горные тропы Приэльбрусья у туристов из Белоруссии, Украины, США, Англии, Италии, Польши, Эстонии, Германии, Франции, Малайзии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Китая.

skeeze Туристы в горах

Однако в связи с увеличением турпотока возросла и нагрузка на спасателей подразделений МЧС РФ по региону. Так, в текущем году им пришлось участвовать в 281 поисково-спасательной операции. При этом удалось спасти жизни 289 человекам.

Как сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе регионального управления МЧС, есть среди потерпевших бедствие в горах Кабардино-Балкарии и жертвы. За девять месяцев текущего года 40 человек погибли и два пропали без вести.

Не все туристы, как отметил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, понимают, что отдых в горах связан с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей. Связано это с тем, что на высокогорье смена высоких и низких температур воздуха происходит очень быстро, так же, как быстро сменяет солнечную погоду стихия. Кроме того, на высоте отмечается повышенная ультрафиолетовая активность солнца и разреженный воздух, которые могут привести к появлению признаков «горной болезни».

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Стоит отметить, что всего в 2016 году в республике побывали свыше 250 тысяч туристов. В прошлом году Кабардино-Балкарию посетили более 300 тысяч отдыхающих, из них около 15 тысяч — иностранные граждане. Увеличение туристического потока в Приэльбрусье растет с каждым годом. Так, по сравнению с 2014 годом этот показатель в 2015 году вырос на 15%.

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