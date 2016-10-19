Минск, 19 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум.



mfa.gov.by Владимир Макей и Исфандияр Вагабзаде

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 19 октября принял посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде в связи с завершением им дипломатической миссии, поблагодарив азербайджанского коллегу за результативную работу и пожелав приятных воспоминаний, сообщает пресс-служба МИД РБ.

«Были обсуждены основные вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по наиболее чувствительным моментам», — проинформировала министерская пресс-служба по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в периоды осложнений отношений с Россией официальный Минск просил Азербайджан о срочных займах и поставках нефти. В 2016 году Александр Лукашенко снова занялся решением проблемы диверсификации импорта углеводородов, заявив об интересе к каспийской нефти.