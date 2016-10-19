Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Лидер «Партии Роста» в Санкт-Петербурге, депутат городского Законодательного собрания Оксана Дмитриева намерена обратиться в Центральную избирательную комиссию с требованием отменить результаты выборов в думском округе №217, где она, по официальным данным, 18 сентября уступила единороссу Михаилу Романову. Об этом Дмитриева заявила сегодня, 19 октября, в кулуарах Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы в Санкт-Петербурге 18 сентября 2016 года

Основанием для обращения в ЦИК стали «вновь открывшиеся обстоятельства». Представители «Партии Роста» завершили просмотр видеозаписей с 206 избирательных участков округа, нарушения правил подсчета голосов были зафиксированы на 201 из них. По словам Оксаны Дмитриевой, на трех участках камеры не позволяют зафиксировать порядок подсчета, на десяти участках подсчет бюллетеней не осуществлялся в принципе, еще на десяти участках члены участковой комиссии в течение нескольких часов вносили изменения в списки избирателей.

«Федеральная избирательная комиссия может отменить итоги, так как избирательная кампания еще не завершена. Она будет завершена только после утверждения финансового отчета», — отметила Оксана Дмитриева.

По ее словам, на участках в большинстве случаев производился заведомо неверный подсчет голосов. На ряде участков «голоса не были подсчитаны совсем, не подсчитанные бюллетени были просто брошены в мешки для голосования». На других участках «члены избирательной комиссии в ходе голосования продолжали работать со списками избирателей и подписывались за не пришедших».

На всех участках «бюллетени считались неправильно», утверждает Дмитриева. Так, по ее словам, вместо перекладывания в другую стопку, подсчет производился путем загибания уголков.

«На ряде участков был вброс бюллетеней — их просто подкладывали при подведении итогов голосования, подсчете. На камерах видеонаблюдения видно, как председатель комиссии берет часть бюллетеней, уходит в комнату, где нет членов комиссии, и потом возвращается и бросает в мешок с бюллетенями», — рассказала Дмитриева.

В ЦИК отправлены видеозаписи с указанием времени, когда на них зафиксированы нарушения. По словам Дмитриевой, нарушения видно невооруженным глазом, «только слепой может не признать это».

Напомним, в округе №217 на выборах в Госдуму победил единоросс Михаил Романов. «Партия роста» заявила, что победа кандидата от «Единой России» была обеспечена за счет фальсификаций. В связи с этой ситуацией ЦИК обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить ход прошедших выборов в Петербурге, но надзорное ведомство серьезных нарушений не нашло.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отказался принимать у Оксаны Дмитриевой исковое заявление о пересчете голосов в одномандатном округе №217 на выборах Госдумы. Она намерена обжаловать отказ суда.

Читайте также: Суд в Петербурге не принял иск Дмитриевой о пересчете голосов

Партия «Справедливая Россия» также потребует отмены результатов выборов. Претензии касаются голосования на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 71 участку Василеостровского района.

«Все видеозаписи говорят, что при подсчете бюллетеней не показывали эти бюллетени, где-то они вообще не считались, приходило меньше людей, чем записано в списки избирателей. Военные не были сняты с учета по выборам по той территории, где они прописаны — они не имели права участвовать в выборах вообще, а это несколько тысяч человек. Если суд согласится посмотреть видеозаписи и сделать соответствующие выводы, я вообще не сомневаюсь, что решение может быть только об аннулировании выборов по соответствующим участкам», — уверен депутат Заксобрания от «СР» Алексей Ковалев.

Признание недействительности голосования на участках, охватывающих 25% проголосовавших, должно привести к отмене результатов выборов, напомнил Ковалев. «Примерно 12 тыс. подписей избирателей необходимо аннулировать для того, чтобы выборы были признаны недействительными, это не так много», — отметил он.

Напомним, сегодня также стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что «серьезный десант» из Москвы отправлен для проверки петербургской избирательной комиссии.

Читайте также: После «циничных» выборов в Петербурге вероятны новые отставки

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что, судя по потоку жалоб на проведение выборов в Петербурге, Городская избирательная комиссия не провела кардинального переформатирования комиссий всех уровней после выборов 2011 года, хотя и ЦИК, и наблюдатели, и общественность на этом настаивали. Это привело к «вызывающе циничному применению административного ресурса» на выборах 18 сентября 2016 года в Петербурге, считает глава ЦИК.