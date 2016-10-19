Вашингтон, 19 октября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Компания Fiat Chrysler отзовет более 86 тыс. пикапов и полицейских машин, преимущественно в Северной Америке, чтобы устранить техническую неисправность генераторов переменного тока, которая может вызвать остановку двигателя или привести к возгоранию, сообщает 19 октября Associated Press.

fcagroup.com Fiat Chrysler

Представители компании Fiat Chrysler заявили, что техническая неисправность генератора может привести к короткому замыканию и вызвать возгорание. Случаи возгорания уже были, но в заявлении Fiat Chrysler не указана точная цифра.

Сотрудники Fiat Chrysler оповестят клиентов компании, когда они смогут приехать в сервисную службу и пройти техническое обслуживание.

Напомним, в сентябре этого года итало-американский автоконцерн Fiat Chrysler заявил, что отзовет 1,9 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта воздушной подушки безопасности.