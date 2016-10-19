Ростов-на-Дону, 19 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Проект фестиваля болельщиков FIFA, который состоится в Ростове-на-Дону летом 2018 года, обойдется в 26,7 млн рублей. Конкурс объявила дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

fc-rostov.ru Футбольные болельщики

Проектировщик должен продумать, где будет располагаться техническое оборудование, банкоматы, передвижные телевизионные станции, трибуны и автостоянка.

Утверждено, что фан-зону футбольных болельщиков примет Театральная площадь. Во время мундиаля она сможет разместить до 25 тыс. поклонников этого зрелищного вида спорта. Через 1,5 года площадка должна соответствовать строгим требованиям международной федерации футбола FIFA, зону оснастят системой безопасности, а также адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что матчи на Театральной площади можно будет увидеть на огромных экранах. Второй фан-зоной мундиаля может стать Фонтанная площадь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018. На «Ростов Арене» болельщиков ждут 17, 20, 23 и. 26 июня. Наиболее интересным обещает быть футбольная баталия, которая состоится 2 июля. В этот день футбольные болельщики станут свидетелями поединка между командами из группы G и H.

Отметим, что на сам фестиваль болельщиков будет потрачено 18,7 млн рублей.

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