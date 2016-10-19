Лондон, 19 октября, 2016, 15:13 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 19 октября, что сторонники выхода страны из ЕС выступали за возвращение контроля страны над потоками мигрантов, однако необходимо добиться наилучшего из возможных соглашений для британского бизнеса с европейским блоком, сообщает Reuters.

«Позиция правительства четкая: референдум 23 июня был голосованием за возвращение контроля над передвижением людей из ЕС в Соединенное Королевство, однако мы хотим получить наилучший из возможных доступ для предпринимателей для торговли товарами и услугами, а также работы в рамках европейского рынка», — заявила она на заседании парламента.

«В этом и будут заключаться цели правительства, и мы проявим амбициозность в этом», — подчеркнула глава британского правительства.

«У парламента будет право голоса. Это будут длительные переговоры, которые будут идти на протяжении двух и более лет — и парламент сможет высказаться по целому ряду вопросов», — заключила Мэй, добавив, что она рассматривала возможности подписания торговых соглашений со странами-членами Содружества наций.