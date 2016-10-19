Москва, 19 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Московскому театру «Сатирикон» грозит закрытие в связи со сложной финансовой ситуацией. В здании театра идет реконструкция, а все средства, выделяемые из бюджета, уходят на аренду помещений для спектаклей, об этом в ходе пресс-конференции заявил художественный руководитель театра Константин Райкин.

Andres rus Театр «Сатирикон»

«Уже полгода мы находимся в простое, я вынужден был отодвинуть репетицию и постановку нового спектакля, у нас нет денег. Это прямой путь к гибели», — сказал Райкин.

Руководитель «Сатирикона» пояснил, что реконструкция здания театра идет на средства инвесторов. Однако необходима «некая сумма», которую учреждение должно заплатить за аренду.

При этом средства, поступающие от Министерства культуры, недостаточны, а поддержка спонсоров значительно сократилась в связи с ухудшением экономической обстановки, отметил Райкин в пресс-центре ТАСС.