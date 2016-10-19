Осло, 19 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Норвежская лыжница Тереза Йохауг, чемпионка зимней Олимпиады 2010 года, дисквалифицирована до 18 декабря из-за положительного теста на допинг. Об этом сообщили в пресс-службе Норвежского антидопингового агентства.

Simon Лыжный спорт

Уточняется, что в допнг-пробе «В» спортсменки обнаружен клостебол. Теперь дело норвежки будет рассматриваться в антидопинговом комитете Норвегии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Йохауг уличили в употреблении допинга 13 октября. В пробе спортсменки, взятой в сентябре 2016 года, был найден запрещённый препарат клостебол.

«Я считаю это несправедливым и незаслуженным, хотя понимаю об ответственности, которую несет спортсмен в вопросе выбора используемых лекарств», — сказала она.

По словам врача норвежки, препарат попал в кровь после использования крема от солнечных ожогов. Клостебол является аналогом тестостерона.