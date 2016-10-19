Рязань, 19 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Рязани завершены работы по организации оплаты проезда в городских автобусах с помощью бесконтактной банковской карты Visa payWave, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Для того чтобы оплатить проезд, пассажир должен приложить карту к терминалу у кондуктора. После с карты спишутся деньги за проезд.

visa.com Банковская карта Visa payWave

«Новый способ оплаты проезда доступен на всех муниципальных автобусах и троллейбусах. Информация об этой возможности размещена на бортах и в салонах пассажирского транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязани внедряется автоматизированная оплата проезда. Уже с октября 2016 года жители города могут оплатить проезд с помощью электронной карты. Сейчас оборудование установлено в МУПах «Автоколонна 1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». Персонал прошел специальную подготовку. Также заключены договоры по приему платежей за проездные билеты.

По мнению чиновников, такая система оплаты позволит правильно рассчитать пассажиропоток для того, чтобы после скорректировать количество автобусов на маршрутах.